Ormai anche Stefano De Martino non si nasconde più e commenta con totale naturalezza il suo rapporto con Belen Rodriguez, ex moglie e madre del primogenito Santiago. Stefano e Belen sarebbero tornati insieme ormai da qualche tempo sebbene in un primo momento abbiano entrambi cercato di mantenere un basso profilo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le parole dell’ex ballerino al Costanzo Show

Nonostante al quotidiano Corriere della Sera abbia specificato che non ha alcuna intenzione di risposare Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha confermato che le cose tra di loro andrebbero molto bene. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show.

Il padrone di casa Maurizio Costanzo, lo ha incalzato chiedendogli senza metti termini: “Come va con Belen?”. La replica dell’ex ballerino non si è fatta attendere:

Va bene! E’ la verità. Come diceva una canzone ‘tutto il resto è vita’.

Quindi Stefano ha rivelato qual è stata la canzone con la quale ha conquistato Belen:

Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta.

Il ritorno di fiamma di cui si parla ormai da mesi, dunque, è più che confermato e questa volta è anche Stefano a parlarne con totale naturalezza senza smentite ma con la consapevolezza dei loro reciproci sentimenti.