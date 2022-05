Stefano De Martino si è confidato con il Corriere della Sera rilasciando una lunghissima intervista dove ha parlato delle donne più importanti della sua vita, tra lavoro e amore: Maria De Filippi, Emma Marrone e Belen Rodriguez.

Maria De Filippi ? Siamo in contatto, sì. Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo.

Stefano De Martino ha – ovviamente – confermato il riavvicinamento con Belen Rodriguez:

Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro.

In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro.

Se abbiamo mai divorziato? Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì. Se mi piacerebbe sposarmi di nuovo? Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite! Oggi sono felicissimo.