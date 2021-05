Come sta Ubaldo Lanzo? Dopo l’abbandono de L’Isola dei Famosi per problemi di salute, del cromatologo non si è saputo più nulla. In queste ore, la sua migliore amica (la fashion designer Carla Sorrenti) ospite di Davide Pugliares a Radio Smeraldo ha rotto il silenzio.

Così come riportano fedelmente i colleghi di Biccy.it, Ubaldo Lanzo appare ancora un po’ stordito dalla sua avventura sfidando la natura e, soprattutto, la fame.

Ecco le sue parole:

Guardate è da ieri che mi messaggio con la sua famiglia. Io sono una delle più care amiche di Ubaldo, ci conosciamo da tanto. Siamo cresciuti insieme, lo conosco da quando ero piccola. Mi sono scritta con il fratello maggiore e la madre.Ieri è atterrato in Italia a Roma. Quando è partito gli si è rotto il telefono quindi gli hanno dato un cellulare di comodo, ma senza numeri e niente. Lui ha chiamato la madre e poi ha chiamato me dopo 8 settimane che non lo sentivo.

Ubaldo Lanzo è stanco dal viaggio ma si è ripreso dal suo problema, sta bene. Gli ho raccontato quello che è accaduto in Italia. Gli ho detto che è diventato più famoso, che lui e Fariba con le loro avventure sulla barca sono finiti ovunque. Di questo fatto lui era molto contento, era molto carico. Mi ha detto di dirvi che come naufraghe ammira tanto Miryea, che la stima tanto. Mi ha detto che voleva andare in nomination per proteggere Miryea. Ha detto ‘mandate me tanto io non ho problemi’.