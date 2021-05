Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi: ecco per quale motivo

Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi 2021. Secondo i colleghi di TVBlog, infatti, il cromatologo sarebbe già in viaggio verso l’Italia, ecco tutti i dettagli.

Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi

Stando a quanto apprendiamo lo stilista e cromatologo calabrese ha deciso di lasciare il programma e sta per tornare in Italia. L’effervescente concorrente di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi si sfila dunque dal giudizio del “popolo sovrano” e lascia la trasmissione prodotta in collaborazione con Banijay Italia. Per entrare più nel dettaglio rispetto all’abbandono di Ubaldo Lanzo, stando alle informazioni in nostro possesso lo stilista avrebbe deciso di lasciare il programma per motivi di salute.

Chi è Ubaldo

Famoso stilista del panorama internazionale, Ubaldo Lanzo ha collaborato nella sua carriera con importanti case di moda lavorando tra Parigi e Milano, città alle quali è particolarmente legato.

Noto per la sua abilità come cromatologo, è in grado di leggere la personalità delle persone a seconda di che colori indossano. Nonostante i suoi look eccentrici e quei capelli colorati che lo contraddistinguono da sempre, Ubaldo ha un carattere mite, ama l’arte contemporanea e l’agiografia.

Tra le sue apparizioni televisive più recenti c’è quella al programma CR4 – La repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti.