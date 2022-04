Come sta Pierpaolo Pretelli dopo il malore? Lui annuncia novità in arrivo

Per Pierpaolo Pretelli non sono stati giorni semplici. Poco prima delle festività pasquali, l’ex Vippone è stato vittima di un piccolo malore che lo ha fatto spaventare al punto tale da volersi sottoporre ad ulteriori accertamenti. Ma come sta adesso?

Era stata la compagna Giulia Salemi, nei giorni scorsi, ad annunciare ai numerosi follower della coppia del malore avuto da Pierpaolo Pretelli mentre si stava recando a Roma per lavoro:

Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente.

Da qui la decisione di Pretelli di sottoporsi ad una risonanza magnetica per accertare la natura del malore a quanto pare causato dalla cervicalgia.

In queste ultime ore Pierpaolo ha fatto ritorno sui social e rispondendo alle domande dei follower ha fatto sapere come sta:

La cervicalgia non mi lascia stare. Colpa dell’accumulo di tanto stress e tensioni. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert del corpo.

Gli impegni di lavoro, in effetti, per Pierpaolo sono stati tanti negli ultimi mesi e lo stress ha probabilmente giocato un brutto scherzo. Nonostante questo però, Pretelli sarebbe già pronto a tornare in pista tanto da aver annunciato qualche novità in arrivo, giusto il tempo di recuperare le energie.

Una foto postata in serata e che lascia intendere una sorta di indovinello ha intanto infiammato il suo fandom che nello spazio riservato ai commenti si è domandato proprio quali fossero le novità in arrivo, in attesa di poterne presto sapere di più!