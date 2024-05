Come sta Nikita Pelizon dopo essere svenuta? La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha vissuto un lunghissimo momento di paura: ecco cosa è successo.

Dopo essere svenuta ed aver sbattuto la faccia contro le scale, Nikita aveva aggiornato i follower ed era sparita per un paio di giorni preoccupando gli estimatori.

Oggi è tornata svelando alcuni dettagli sull’accaduto:

Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo…Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo…Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, IL VUOTO.

Il racconto prosegue:

Sono stata 10 minuti a terra. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori, e la domanda dentro me: “Sono felice di rivederlo? Il cielo?”. Arrivata in ospedale intorno alle ore 15, aveva “la sensazione di non riuscire a parlare… di non riuscire a mettere insieme bene le parole… non trovare le parole.