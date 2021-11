Come sta Manuel Bortuzzo? Nuovo malore al GF Vip: la regia censura – VIDEO

Manuel Bortuzzo sta male? Il concorrente del Grande Fratello Vip anche ieri sera ha fatto preoccupare i suoi compagni di avventura per via di un problema che avrebbe nuovamente colpito lo stomaco.

“Manuel stai male?”, nuovo malessere per Bortuzzo: la regia censura

Ed infatti, proprio oggi, Aldo Montano lo ha anche amorevolmente rimproverato di non mangiare snack perché non si è sentito bene per colpa di alcuni problemi intestinali che lo “tormentano” da un po’.

Ma cosa è accaduto in dettaglio?

Manuel Bortuzzo subito dopo la cena di ieri, avrebbe nuovamente iniziato a sentirsi male accusando problemi con lo stomaco. Proprio per questo motivo, il nuotatore si è assentato per qualche tempo nella sua stanza privata e, una volta raggiunto il gruppo, ha evidenziato il nuovo malessere.

“Non sta bene Manu? Stai male?”, ha affermato Soleil Sorge molto preoccupata. Bortuzzo è stato immediatamente soccorso da Aldo e Alex e la regia del Grande Fratello Vip ha interrotto l’audio e censurato la scena.

La situazione fortunatamente è rientrata dopo alcune ore e Manuel stamattina ha ricevuto anche un aereo bellissimo da parte dei fan: “Sei una fenice rinata dalle ferite”.

QUI IL VIDEO.

Non c’è da fare una gara a chi sta più vicino a Manuel quando sta male comunque.

Aldo è Aldo per lui. Ma anche gli altri è normale che si preuccupano

Nonostante tutto e la battuta super infelice credo che Alex sia un po’ legato a Manuel, anche se a volte enfatizza il tutto#gfvip — Ilariaaaa!!🐒 (@fabiani_ilaria) November 4, 2021