Come sta Edoardo Donnamaria dopo la rottura con Antonella Fiordelisi? Spunta la segnalazione

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sarebbe ormai giunta al capolinea, dando vita ad un piccolo psicodramma social. Non ci è dato sapere se ci sarà presto l’ennesima riappacificazione (e probabilmente non lo sanno neppure gli stessi protagonisti), ma se finora Antonella è stata colei che ha mostrato più cose di sé, con tanto di lacrime social, come sta invece Edoardo Donnamaria?

Edoardo Donnamaria dopo Antonella Fiordelisi: come sta?

Uomo ferito o maschio orgoglioso? Edoardo Donnamaria ha reagito pubblicamente come la seconda opzione (tanto da aver presumibilmente voluto fare un dispetto all’ex fidanzata asserendo di voler chiamare Tavassi e Micol). Eppure lontano dai riflettori sarebbe tutt’altro.

E’ quanto ha fatto emergere Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che nelle passate ore ha condiviso uno scatto di Donnamaria in cui appare abbastanza provato.

Ecco cosa scrive Rosica nel postare la foto tra le sue Instagram Stories:

Persone fidate mi raccontano di un Edoardo molto triste, “oltre alla foto”, da solo mentre guarda il telefono.

Intanto i fan dei Donnalisi sperano in una loro imminente riappacificazione.