Come ha reagito Mirko al compleanno di Perla: auguri in codice per la gieffina?

Per i 28 anni di Perla Vatiero, Greta Rossetti ha deciso di farle degli auguri speciali, mentre almeno apparentemente, Mirko Brunetti, con il quale ha avuto una storia di cinque anni, non avrebbe dedicato alcuna parola alla donna. Tuttavia, non tutti sarebbero concordi con questa teoria.

La reazione di Mirko al compleanno di Perla

Sul web, infatti, non è passato inosservato il gesto dell’ex protagonista di Temptation Island: Mirko, in realtà, si è palesato con quello che, secondo diversi utenti, rappresenterebbe un vero e proprio augurio in codice.

Nella giornata di ieri, infatti, Mirko ha pubblicato una immagine che per alcuni sarebbe emblematica, ovvero una foto bianca. Se in un primo momento potrebbe non significare molto, la possibile spiegazione sarebbe giunta proprio dal web.

Post di @mirkobrunetti_ Visualizza su Threads

Indagando sul significato dell’immagine, i fan dei Perletti hanno recuperato un vecchio dialogo tra i due ex nella Casa del Grande Fratello nel quale si sente Mirko dire:

…Considerando che il tuo colore preferito è il bianco goditi quest’avventura.

La frase non sembra trovare molto senso in quel contesto (l’uso dei colori per parlare in codice, ormai, è cosa nota), ma potrebbe acquisire un significato in occasione del post social di Brunetti pubblicato proprio nel giorno del compleanno della sua ex.