Perla Vatiero e Greta Rossetti potranno mai essere amiche? Probabilmente no, ma l’ex tentatrice nelle ultime ore ha fatto un gesto verso l’ex di Mirko Brunetti che ha spiazzato un po’ tutti. In occasione del compleanno di Perla, Greta le ha scritto un messaggio di auguri che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione dei più.

Greta Rossetti e gli auguri di compleanno a Perla Vatiero

Non so se potrebbe mai esistere solidarietà femminile, soprattutto tra ex dello stesso ragazzo. Tuttavia, il gesto di Greta ha rappresentato un bell’esempio di quello che dovrebbe accadere nella maggior parte dei casi. In occasione dei 28 anni di Perla, il Grande Fratello ha permesso agli inquilini di organizzare una festa tra musica e sorprese.

I gieffini hanno voluto dedicare alcune parole alla Vatiero e Greta non si è tirata indietro. Nonostante le due siano, teoricamente, “rivali” in amore, avendo condiviso lo stesso uomo (la prima per cinque anni, la seconda per pochi mesi), pare abbiano deciso di sotterrare del tutto l’ascia di guerra.

Greta ha voluto dedicare parole importanti a Perla, scusandosi per quello che è successo ma soprattutto le ha detto quello che un po’ tutte dovremmo avere il coraggio di dire a chi sappiamo di aver fatto in qualche modo del male:

Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!

Brava Greta. Ci vuole coraggio anche nel chiedere scusa. Silenzio, invece, da parte di Mirko Brunetti.

