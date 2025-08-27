Coma Cose, è rottura? Lui interviene nel gossip

Coma_Cose, crisi smentita tra Fausto Lama e California? Un gesto social riaccende l’attenzione

Negli ultimi mesi, i Coma_Cose hanno vissuto un momento di grande successo grazie a hit come Cuoricini e Malavita, che hanno conquistato il pubblico e scalato le classifiche. Con la crescente popolarità sono però arrivate anche le attenzioni dei media di gossip, sempre a caccia di indiscrezioni sulla vita privata della coppia.

I primi sospetti su una crisi tra Fausto Lama e California sono spuntati lo scorso giugno, quando lei era stata fotografata in compagnia di un altro uomo in atteggiamenti che molti hanno definito “intimi”. In poco tempo, i settimanali di cronaca rosa hanno iniziato a parlare di presunto tradimento e addirittura di rottura, a meno di un anno dal matrimonio tra i due. La risposta era arrivata poco dopo con una foto ironica pubblicata dai diretti interessati, insieme proprio all’uomo della discordia, lasciando intendere che si trattasse solo di voci infondate.

Nonostante ciò, i sospetti non si erano del tutto placati. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che tutto fosse stato studiato per promuovere il singolo La gelosia, uscito in quel periodo. Ma la coppia, fedele alla sua discrezione, aveva scelto il silenzio, lasciando che i rumors si spegnessero da soli.

Fausto le toglie il segui, il gesto che ha allarmato

Nelle ultime ore però l’attenzione è tornata alta per un dettaglio notato dai fan più attenti: Fausto aveva smesso di seguire California su Instagram. Un gesto apparentemente insignificante, ma che nel mondo delle celebrità è spesso letto come un segnale inequivocabile di crisi.

Il cantante interviene e placa il gossip

Tuttavia, la situazione si è ribaltata rapidamente. Fausto ha aggiornato nuovamente il suo profilo social e adesso risulta seguire una sola persona: proprio sua moglie. Un ritorno simbolico che sembra voler mettere fine alle speculazioni.

Più che una conferma o smentita di crisi, il gesto ha riacceso le domande dei fan: sta per arrivare nuova musica? Un cambio di strategia comunicativa? O semplicemente una voglia di fare pulizia digitale? Quel che è certo è che, ancora una volta, i Coma\_Cose hanno preferito parlare con i fatti più che con le parole.