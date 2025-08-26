I Coma Cose si sono lasciati: il gesto di lui conferma la rottura

Fausto Lama, metà del duo indie‑pop Coma Cose, ha fatto un movimento significativo su Instagram: ha smesso di seguire sua moglie e collega California, che fino a quel momento era l’unica persona che seguiva. Un gesto che, insieme alle indiscrezioni delle ultime settimane, alimenta ulteriormente i sospetti su una rottura definitiva tra i due.

Le segnalazioni che hanno fatto parlare sui social

Il fermento intorno alla coppia è iniziato con lo scoop della blogger Deianira Marzano, che ha condiviso una foto intrigante: California, alias Francesca Mesiano, bacia un uomo misterioso in spiaggia, riferendosi a lui con il nome di “Roby”. Quelle immagini hanno scatenato una pioggia di gossip.

Le voci sono proseguite con la cancellazione improvvisa di due concerti estivi, previsti a Firenze e Napoli. Inizialmente attribuite a ragioni organizzative, presto sono state collegate alla possibile crisi interna del duo.

Successivamente, una foto apparsa sui loro profili social li ritraeva insieme ad Ancona, sorridenti, quasi a voler rassicurare i fan. Ma la sequenza di eventi aveva ormai acceso il dubbio tra il pubblico.

Il gesto decisivo: l’unfollow che conferma la rottura

Il gesto dell’unfollow da parte di Fausto Lama sotto i post di California non è passato inosservato. È un segnale silenzioso ma eloquente: lui non la segue più, e lei forse nemmeno. Dopo anni di arte, matrimonio e musica condivisa, un atto digitale che indica una distanza emotiva probabilmente già stabilita.

Cosa c’è dietro?

Questo episodio segue un percorso: da una crisi narrata già a Sanremo 2023 a un matrimonio celebrato nell’ottobre 2024 con tanto di tatuaggio in comune. Il loro legame ha sempre avuto alti e bassi, ma finora erano riusciti a superarli, finché qualcosa sembra davvero aver spezzato l’equilibrio.

Ora il gesto su Instagram conferma che forse non si tratta più solo di un momento di riflessione, ma di una scelta definitiva di separazione. Anche se manca una dichiarazione pubblica, la metafora digitale parla molto più di mille parole.