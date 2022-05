Proseguono le incomprensioni tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni dopo l’Isola dei Famosi. Presenti entrambe a Pomeriggio 5 anche con Clemente Russo, le due hanno battibeccato ancora.

“Sai quando mi sei scaduta? Quando, e spero di aver frainteso, ti sei rivolta a Lory Del Santo asserendo ‘con tutto quello che hai passato non hai capito niente’…Cosa intendevi dire?”, ha domandato l’opinionista dell’Isola dei Famosi.

Come ben noto, Lory Del Santo ha avuto una vita particolarmente difficile costellata da dolorosissimi lutti.

La moglie di Clemente Russo ha nuovamente attaccato Luxuria:

Lo vedi che sei in malafede? Cosa intendevo? L’ho detto anche a te…Ho solo detto che con tutto quello che ha passato pensavo che non mi giudicasse male…

Vladimir ha tirato in ballo anche le pesanti accuse della Maddaloni nei confronti di Nicolas Vaporidis ma anche in quel caso l’ex naufraga ha tuonato:

Tu c’eri? Non c’eri. L’hai voluto buttare fuori? Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?