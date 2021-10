Clizia Incorvaia incinta, prime foto sexy col pancione: “Perfetta!”

Clizia Incorvaia è splendida, incinta del primo maschietto dopo la dolcissima Nina ed ha deciso di postare le sue prime foto con il pancione su Instagram. “Gravipanza”, scherza l’influencer ed ex gieffina che si gode oggi i mesi più belli di attesa insieme al compagno Paolo Ciavarro, conosciuto proprio nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Clizia Incorvaia incinta: le foto sexy col pancione

Ormai giunta al quarto mese di gravidanza, Clizia Incorvaia sfoggia un fisico sexy nei due scatti in bianco e nero che conquistano il suo profilo Instagram, facendo incetta di complimenti. Il più quotato? “Sei perfetta”, ed ha proprio ragione l’utente che lo scrive, sottolineando la bellezza ed al tempo stesso dolcezza delle sue rotondità sempre più evidenti.

Quasi 30 mila i like alla foto ma soprattutto in cima c’è il commento del suo Paolo Ciavarro che presto vivrà per la prima volta la gioia di diventare papà e che ha commentato: “La mia gravipanza”, con tanto di cuore azzurro, come il fiocco che la coppia esporrà tra qualche mese.

Nel frattempo la coppia starebbe anche pensando al nome da dare al bebè in arrivo e Clizia ha chiesto l’aiuto dei suoi follower:

Gabriele Ciavarro, come suona?? Calmaaa papà, non abbiamo ancora scelto! Sono più ferrata sui nomi da femminuccia. Datemi una rosa di nomi pleaseeee!!

Per quello definitivo però c’è ancora un po’ di tempo per decidere!