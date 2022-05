Claudio Sona è tornato ospite della trasmissione radiofonica “Trends & Celebrities”, durante RTL 102.5 News, nella puntata di ieri condotta da Francesco Fredella e Alessandra Vatta. L’ex protagonista del trono gay di Uomini e Donne non disdegnerebbe un suo ritorno nel mondo della televisione.

Al momento Claudio Sona ha ammesso di stare aspettando qualche proposta interessante ed ovviamente non disdegnerebbe una sua partecipazione in un reality show. A tal proposito ha confidato:

Nel frattempo, Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip 7 sarebbero già al lavoro alla ricerca dei prossimi inquilini della spiatissima Casa. A tal proposito Claudio Sona ha ammesso:

Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata. Già adesso passiamo molto tempo assieme, quindi non mancano i litigi, le discussioni. Entrambi siamo gelosi, ma non siamo ossessionati l’uno dall’altro. Se c’è uno sguardo che non capiamo o una parola di troppo subentra il fattore della gelosia, ma normalmente abbiamo due caratteracci e litighiamo per alcune cose, fra cui il disordine. Nick non imparerà mai a buttare fuori il disordine dalla sua vita. Il rapporto con le nostre famiglie? È serenissimo. Vado molto d’accordo con i suoi genitori.