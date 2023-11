Giorgio Pasotti è un attore italiano nato il 22 giugno 1973 a Bergamo, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Scopriamo chi è la sua attuale fidanzata, se ha una ex moglie e le curiosità sui figli e la carriera.

Giorgio Pasotti, ex compagna, figli e fidanzata: tutte le curiosità

Giorgio Pasotti ha avuto una relazione con la cantante Elisa, conosciuta sul set del video di Luce. È stato legato all’attrice Nicoletta Romanoff, dalla cui relazione nel 2010 è nata la loro figlia Maria.

Attualmente, Pasotti è fidanzato con l’attrice e modella Claudia Tosoni, che ha conosciuto durante lo spettacolo teatrale Sogno d’una notte di mezza estate.

Chi è Claudia Tosoni, attuale fidanzata dell’attore

Claudia Tosoni è un’attrice italiana nata a Roma nel 1992. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia nel 2012, dove si è classificata al terzo posto.

Ha condotto alcune trasmissioni sportive su tv locali e il meteo di La7 1. Ha recitato in alcune fiction molto note, tra cui “Il bello delle donne” e “Provaci ancora prof” 1. Nel cinema, ha recitato in film come “Loro” e “Nove lune e mezza”.