“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, canta Annalisa in Mon Amour e, ad oggi, ciò che starebbe accadendo a Claudia Motta e Simone Rugiati dopo l’Isola dei Famosi, potrebbe essere molto calzante con il ritornello di questa canzone.

Claudia Motta è approdata all’Isola dei Famosi fidanzata con Simone Rugiati. Dopo il suo incidente e il conseguente ritiro, le cose sarebbero cambiate e, incredibilmente, è saltato fuori Giorgio Pasotti.

Pare, secondo le fonti di gossip della rete, che l’attore stia corteggiando (o abbia provato a farlo) Claudia Motta.

Rugiati, a tal proposito, ha lanciato frecciatine e attacchi social, confermando che il terzo incomodo si chiamerebbe proprio Giorgio.

Successivamente il passo indietro spiegando l’accaduto:

In piccola parte all’inizio ce l’hanno fatta, ma volevo dirvi che sono completamente follie. Io per primo ci sono cascato e volevo dirvi di non crederci perché Claudia non è assolutamente il tipo.

Tuttavia, ad avvalorare la tesi di un possibile triangolo, ci ha pensato Claudia Tosoni (ex?) di Pasotti che sui social ha scritto:

Grazie per tutte le belle parole che mi avete scritto. Siamo in una società strana, funziona tutto un po’ al contrario. E credo anche che ci sia qualcuno lassù che vede e che con il tempo mette tutto e tutti a posto.

Non faccio il giustiziere, al contrario di altri. Non ne ho bisogno. Credo invece nella gentilezza, che resta la mia arma preferita. Mi dispiace che leggerete cose non belle associate al mio nome. Non è ciò che avrei voluto ma purtroppo non dipende da me. Si va avanti, con onestà. Che resta per me un valore e sempre lo sarà. Vi abbraccio!