Claudia Gerini, marito, ex e figli: chi sono, tutte le curiosità sulla celebre attrice

Claudia Gerini vive oggi una relazione felice con Riccardo Sangiuliano, esperto in finanza aziendale. Laureato alla LUISS e con un master alla Columbia University, ha lavorato in istituti finanziari in Svizzera e presso Banca Generali. La loro storia è iniziata in modo casuale, come raccontato dall’attrice al Corriere della Sera: “L’avevo conosciuto anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Abbiamo ballato tantissimo, e questa cosa mi è piaciuta. Dopo due anni da single, con lui ho ritrovato la voglia di condividere. La coppia è un luogo di gioia, dove tiri fuori il meglio di te”.

Claudia Gerini, marito, ex e figli: chi sono

Uno dei legami più significativi di Claudia Gerini è stato quello con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino. La coppia si è conosciuta nel 2004 sul set del videoclip Amore impossibile. Dalla loro unione è nata Linda nel 2009. Nonostante non si siano mai sposati, si consideravano una famiglia a tutti gli effetti.

Dopo dieci anni insieme, la relazione è giunta al termine nel 2016. Claudia ha descritto la separazione come serena e priva di conflitti, sottolineando: “Siamo sempre una famiglia. Non ci sono stati tradimenti o recriminazioni. La separazione è stata la scelta giusta. Siamo fortunati ad aver mantenuto affetto, complicità e amicizia”.

Anche Federico ha condiviso i suoi pensieri nel 2021 a Oggi è un altro giorno: “Le storie d’amore iniziano e finiscono. Noi abbiamo vissuto momenti bellissimi e costruito una famiglia. Era evidente che stavamo andando in direzioni diverse”.

Zampaglione si è successivamente sposato con l’attrice Giglia Marra, evento che Claudia ha commentato con sincerità:

“Sono felice per lui, anche se mi fa un po’ effetto”.

Gli amori e i momenti significativi di Claudia Gerini

Claudia Gerini è madre di due figlie: Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, nata dalla relazione con Zampaglione.

Durante un’intervista a Verissimo, ha dichiarato: “Grazie a loro sono sbocciata, anche come donna. Mi hanno insegnato tanto. Amo trasmettere loro un esempio di indipendenza e libertà”.

Nella sua vita amorosa, Claudia ha avuto legami significativi, tra cui il celebre rapporto con Gianni Boncompagni, vissuto quando lei aveva appena 18 anni e lui 58. Ricordando quel periodo, ha spiegato: “Era una relazione alla pari, non c’era corruzione né scambio di favori. Era un sentimento puro”.

Successivamente, ha avuto storie con Simon Clementi e altri partner, dimostrando una capacità unica di vivere ogni relazione con intensità e rispetto.

Claudia Gerini, tra carriera e vita privata, continua a ispirare con la sua autenticità. La sua capacità di costruire rapporti solidi e sereni, anche dopo la fine di una relazione, è un esempio di maturità e forza interiore.