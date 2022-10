Nuova classifica e doppio vincitore nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022 di ieri 14 ottobre. Le esibizioni rigorosamente dal vivo sono state come sempre giudicate dai giurati del programma condotto da Carlo Conti, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro si è aggiunto anche Ubaldo Pantani nei panni del giornalista Mario Giordano.

Il posto del vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show è stato condiviso da Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli e da Valentina Persia, mentre al terzo posto si è classificata Elena Ballerini.

In merito al voto social, i tre concorrenti più votati sono stati Antonino (1 punto), Rosalinda Cannavò (3 punti) e Andrea Dianetti (5 punti). Ecco di seguito la classifica completa con i relativi punti:

Tre vincitori are better than one! Che serata 😍

Il commento a caldo di #FrancescoPaolantoni #GabrieleCirilli e #ValentinaPersia dopo la vittoria della terza puntata 🎙#Taleequaleshow pic.twitter.com/uj01jf40QA

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 14, 2022