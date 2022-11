Francesco Chiofalo, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, svela il reale motivo della sua rottura con Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Chiofalo “accusa” Antonella Fiordelisi: ecco per quale motivo mi ha lasciato

“Antonella ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: ‘I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire'”, queste le parole di Chiofalo sulle pagine della rivista, accusando i genitori della Fiordelisi.

Secondo Francesco, Antonella avrebbe assecondato il desiderio dei genitori di vederla inseguire il suo sogno di diventare famosa a Milano e, proprio per questo motivo, lo avrebbe lasciato contro la sua volontà.

Francesco Chiofalo prosegue il suo racconto:

Lei mi ha detto: ‘ Io non voglio lasciarti, ma desidero anche pensare al mio lavoro, al mio futuro’. Così mi ha lasciato perché voleva vivere a Milano, fare i provini e frequentare delle persone importanti per diventare famosa.

In sintesi? Secondo Chiofalo la sua ex fidanzata lo avrebbe lasciato per diventare famosa ed inseguire il successo in TV.

La scheda della concorrente

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una giovane modella e schermitrice.

Originaria di Salerno, inizia a dedicarsi alla scherma fin da bambina: a soli 15 anni, infatti, ottiene il titolo di Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2 e decide di proseguire la sua carriera a livello agonistico.

Nel corso degli anni è entrata a far parte del mondo della moda e dello spettacolo e, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne, è stata al centro di alcuni gossip per i suoi presunti flirt. Ad oggi è molto seguita sui social e su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower.