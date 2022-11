Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, può godere del grande sostegno dei suoi genitori. Stefano Fiordelisi, il padre, ha un legame speciale con la giovane Vippona la quale ha spesso ribadito il suo amore per lui durante la partecipazione alle varie trasmissioni televisive. Peccato però che alcuni ex fidanzati dell’influencer abbiano invece dedicato parole non sempre positive nei confronti dell’uomo.

Stefano Fiordelisi, chi è il padre di Antonella

In merito alla vita privata del padre di Antonella Fiordelisi, in rete ci sono pochissime informazioni. Sposato con la madre della giovane, Milva, la coppia vive a Salerno. L’uomo condivide spessissimo post dedicati alla figlia Antonella, immortalando diversi momenti di vita quotidiana insieme alla moglie ed all’inseparabile maltesino.

Di recente, intervenendo al settimanale DiPiù, Stefano Fiordalisi aveva rilasciato alcuni retroscena sulle precedenti storie d’amore della figlia, da Ignazio Moser e Francesco Chiofalo. In merito al flirt con l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez, pare che lui fosse follemente innamorato per poi asserire, dopo la rottura, di essere stato lui a lasciarla, sebbene il padre della modella abbia negato.

Su Francesco Chiofalo l’uomo aveva invece detto:

Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio. Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo.

Peccato però che proprio quest’ultimo, al medesimo settimanale ha svelato:

Antonella ha deciso di lasciarmi, tra le lacrime, con queste parole: ‘I miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti, altrimenti non mi fanno trasferire’.

Non solo però, poichè oltre a Chiofalo anche l’ultimo fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa, a Fanpage ha accusato il padre della ragazza:

Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico.