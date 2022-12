Davide Donadei è un concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo i primi gossip sul suo conto, il salentino avrebbe lasciato la fidanzata Chiara Rabbi proprio per godersi il ritrovato successo da single.

Davide Donadei ha conosciuto Chiara Rabbi durante il suo percorso da tronista di Uomini e Donne. La loro relazione si è interrotta questa estate e il ragazzo si è preso tutte le responsabilità della rottura.

In queste ore Deianira Marzano durante Casa Pipol, ha svelato una indiscrezione:

Io ho saputo che lui ha avuto un periodo di malessere perché voleva fare qualcosa in televisione. Penso che poi abbia cercato di rincorrere il suo sogno e in concomitanza ha lasciato Chiara Rabbi.

Parpiglia, invece, ha raccontato come è saltato fuori il nome dell’ex tronista per il GF Vip:

Una mia carissima amica un giorno mi ha presentato in albergo proprio Davide e Chiara e mi dice che lui era perfetto per il Grande Fratello Vip. Io mi sono fidato di lei e l’ho proposto… a giugno questa cosa non era minimamente piaciuta ma poi, con il passare del tempo, tra gente squalificata e altri eliminati è stato ripescato.