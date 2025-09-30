Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Il pesante gesto

Un piccolo gesto sui social, ma che sta facendo un rumore enorme tra i fan della coppia: Mattia Zaccagni ha smesso di seguire Chiara Nasti su Instagram. Un semplice “unfollow” potrebbe sembrare banale, ma quando si parla di una delle coppie più esposte del mondo social e calcistico italiano, ogni dettaglio viene analizzato con la lente d’ingrandimento.

La cosa che ha fatto ancora più rumore? Lei continua a seguirlo. Un dettaglio che non è passato inosservato e che, inevitabilmente, ha fatto scattare i primi sospetti: crisi in corso?

Dal figlio alla famiglia “perfetta”: cosa succede ora?

Chiara e Mattia, lo ricordiamo, sono diventati genitori nel 2022 del piccolo Thiago. Finora si erano mostrati come una delle coppie più affiatate del panorama italiano: lei influencer seguitissima, lui calciatore della Lazio e della Nazionale. Insieme hanno costruito un’immagine di famiglia giovane, glamour e molto social, tra vacanze da sogno e momenti di vita quotidiana condivisi con milioni di follower.

Proprio per questo, l’azione di Zaccagni è risultata strana agli occhi di molti. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna story sospetta, solo questo gesto improvviso. In genere, nelle coppie esposte sui social, smettere di seguirsi è spesso un primo segnale — simbolico ma evidente — di una rottura o quantomeno di un momento di forte tensione.

Una strategia per abbassare i riflettori?

C’è anche chi ipotizza che l’unfollow possa non avere un significato “romantico” ma pratico: allontanarsi mediaticamente per gestire eventuali tensioni in privato, senza alimentare il gossip in modo diretto.

Non è la prima volta che personaggi pubblici scelgono di togliersi il follow in momenti di pausa o riflessione. Altri ancora sostengono che il gesto di Zaccagni possa essere stato impulsivo, magari in seguito a un momento di incomprensione, e che tutto si possa risolvere in breve tempo.

Il silenzio social di Chiara Nasti

Chiara, da parte sua, non ha ancora commentato la questione. Continua a condividere contenuti sul suo profilo, ma nessun riferimento a Mattia o alla situazione sentimentale. Un silenzio che, per i più attenti, parla forte quanto un comunicato stampa.

Al momento resta comunque una certezza: lei continua a seguirlo. Un piccolo segno che potrebbe voler dire tante cose, dalla speranza di riconciliazione alla semplice scelta di non dare peso alla questione pubblicamente.