Angela Nasti ufficializza il fidanzamento con un calciatore – FOTO

Uomini e Donne, Angela Nasti esce allo scoperto con Cyril Ngonge: la prima foto insieme

Già da tempo si parlava di una possibile storia d’amore tra Angela Nasti e il calciatore Cyril Ngonge, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale.

Tutto è iniziato qualche mese fa, quando i due erano stati notati insieme durante un concerto di Gigi D’Alessio. Da quel momento in poi, si è parlato sempre più insistentemente di una relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’attaccante belga del Napoli, senza però che nessuno dei due confermasse.

Durante l’estate, i segnali si sono moltiplicati: Angela e Cyril sono stati visti più volte nelle stesse location. Tra queste anche le spiagge di Ibiza, dove avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza insieme. A giugno, in occasione della festa di compleanno di Mattia Zaccagni – marito della sorella Chiara – molti follower avevano notato dettagli che lasciavano intendere la presenza del calciatore, ma la Nasti aveva scelto di non commentare.

Nelle ultime ore, però, Angela ha rotto il silenzio: una foto condivisa nelle sue storie Instagram ritrae proprio Cyril, confermando così la relazione.

Ngonge, che ha conosciuto Angela proprio durante il suo periodo al Napoli. E’ attualmente passato in prestito al Torino, ma a quanto pare la distanza non ha scalfito il loro legame. Anche dal profilo social del calciatore emergono chiari indizi, come il fatto che segua sia Angela che diversi membri del suo entourage.

Dopo mesi di ipotesi, i due sembrano pronti a vivere la storia alla luce del sole.