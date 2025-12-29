Chiara Ferragni, rottura con Provera e nuovo amore

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: addio definitivo. Spunta un nuovo flirt all’estero

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe arrivata alla parola fine. Dopo essersi frequentati a partire dalla fine dell’estate 2024, il loro legame è stato segnato da alti e bassi, fino alla rottura definitiva delle ultime settimane.

Già nella primavera di quest’anno erano emerse le prime tensioni, culminate con le foto dell’imprenditore a Portofino insieme alla moglie Nicole Moellhausen, da cui non ha mai ufficialmente divorziato. Nonostante un tentativo di riavvicinamento nei mesi successivi, la storia non avrebbe retto.

La decisione di Giovanni e il ritorno dalla moglie

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha trascorso del tempo in montagna con i figli e le sorelle, per poi essere vista all’aeroporto di Madrid diretta a Medellín, in Colombia, senza Tronchetti Provera. Un’assenza che ha acceso subito le voci su una nuova crisi.

Se inizialmente si parlava di una pausa o di un momento di riflessione, Gabriele Parpiglia ha chiarito la situazione in modo più netto. Nella sua newsletter e nella rubrica Chicchi di Gossip, il giornalista ha spiegato che la decisione di chiudere sarebbe partita da Giovanni, il quale avrebbe scelto di tornare con la moglie Nicole. Attualmente, secondo le indiscrezioni, i due si troverebbero insieme in Sud America, precisamente in Brasile, con il sostegno di entrambe le famiglie.

Dalle parole d’amore alla fine della relazione

Solo pochi mesi fa, a ottobre, Ferragni aveva raccontato a Cosmopolitan Spagna di vivere un momento sentimentale felice, dichiarandosi innamorata e speranzosa che la relazione potesse durare nel tempo. Parole che oggi suonano lontane, considerando l’epilogo tutt’altro che romantico.

Un nuovo amore lontano dai riflettori?

Mentre Tronchetti Provera avrebbe ritrovato la serenità accanto alla moglie, anche Chiara Ferragni non sarebbe sola. Sempre Parpiglia ha rivelato che l’imprenditrice digitale, arrivata a Medellín, avrebbe raggiunto un nuovo flirt, al momento tenuto lontano dai riflettori.

I figli Vittoria e Leone, invece, sarebbero in questi giorni con il padre Fedez.

Un periodo complicato per l’imprenditrice

Questa nuova frequentazione arriverebbe come una piccola parentesi positiva in un periodo complesso per Ferragni. Tra le tensioni con l’ex socio Pasquale Morgese, le vicende giudiziarie legate al caso Pandoro e le polemiche più recenti sul lancio della candela It’s Gonna Be Incredible al caramello, l’ultimo anno non è stato dei più semplici.

Resta ora da capire se questo nuovo capitolo sentimentale resterà un flirt passeggero o se Chiara Ferragni deciderà, ancora una volta, di vivere l’amore senza nascondersi.