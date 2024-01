Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata: il suo commento

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano in merito al caso del pandoro ‘Pink Christmas’ di Balocco.

L’iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Indagata anche Alessandra Balocco, sempre con l’accusa di truffa aggravata.

Ecco cosa riferisce l’Ansa:

La Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti nella sede dell’azienda milanese.

Gli investigatori della Gdf di Milano hanno depositato una prima annotazione, a cui seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

Un’informativa che riguarda il caso del pandoro, vicenda che ha già portato ad una maximulta per l’imprenditrice e per l’azienda di Cuneo, che ha sfornato il dolce natalizio “Pink Christmas”, per pubblicità ingannevole in materia di beneficienza.

In queste ore gli inquirenti milanesi dovranno valutare la nuova prospettiva offerta proprio dall’annotazione della Guardia di Finanza che valorizza, in particolare, alcune email, già acquisite dall’Autorità garante della concorrenza, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del pandoro.