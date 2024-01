Ad un mese dall’inizio del suo quinto Festival di Sanremo, Amadeus ha rilasciato un’intervista a Repubblica nel corso della quale ha parlato anche di Chiara Ferragni e di ciò che pensa del grande polverone che si è sollevato dopo il caso Balocco. Il conduttore ha anche svelato se ci sarà o meno il suo sesto Sanremo, dopo le parole dell’astrologo Paolo Fox.

Amadeus parla di Chiara Ferragni e del prossimo Festival di Sanremo

Per la quinta volta consecutiva, Amadeus è pronto al suo attesissimo Sanremo 2024. Alla vigilia dell’evento che riunirà gli italiani per quasi una settimana intera, il direttore artistico e padrone di casa della kermesse si è raccontato al noto quotidiano e per la prima volta ha detto la sua anche su Chiara Ferragni, scelta lo scorso anno come co-conduttrice:

Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore’.

Rispetto alle polemiche, Amadeus sa bene che in occasione del Festival di Sanremo sono più che inevitabili:

Sono 5 ore di diretta, può succedere qualunque cosa. Ma ho anche capito che la polemica, con la velocità con cui arriva, si spegne.

A proposito di Sanremo, pare che la Rai gli abbia già chiesto di presenziare anche in occasione della prossima edizione. Ci sarà un suo sesto Festival? Parlando dell’amico Fiorello, che sarà presente nell’ultima serata di Sanremo 2024, Ama ha dichiarato:

Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema.

Paolo Fox, però, nel corso dello speciale Affari Tuoi legato alla Lotteria Italia, sembra avere anticipato la conduzione di Amadeus di Sanremo 2025. Parlando del segno della Vergine, lo stesso di Amadeus, ha svelato:

Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto…

