Nuova conseguenza in arrivo per Chiara Ferragni, dopo il caso Balocco. Secondo quanto ha fatto sapere Repubblica, pare che un’altra collaborazione fortissima si sia appena interrotta. Si tratta di Coca Cola, che a quanto pare avrebbe bloccato la collaborazione con la Ferragni in vista di una campagna pubblicitaria da far partire nei giorni del Festival di Sanremo 2024.

Chiara Ferragni e la fuga dei brand: ‘scappa’ anche Coca Cola

Dietro la decisione di Coca Cola di bloccare tutto, ci sarebbe proprio la multa dell’Antitrust a scapito di Chiara Ferragni. La nota azienda internazionale ha annunciato la sua decisione con una nota ufficiale:

Abbiamo lavorato con Chiara Ferragni nel 2023, non andremo oltre.

Coca Cola non è il solo brand in fuga dopo il caso dei Pandori Balocco. Lo scorso 21 dicembre anche Safilo, brand di occhiali, aveva annunciato la volontà di non volere alcun legame commerciale con l’influencer, spiegando:

Safilo si impegna a promuovere una cultura aziendale basata sull’onestà, l’integrità, la correttezza e la buona fede, oltre, naturalmente, a rispettare le leggi in vigore in ciascun paese dove il Gruppo opera.

Adesso tocca a Coca Cola fare un passo indietro, come fa sapere Repubblica:

La bevanda più famosa al mondo aveva scritturato l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, sfruttando la concomitanza dell’avvio di Sanremo previsto il 6 febbraio.

Un freno era arrivato già prima di Natale, quando lo spot in cui la Ferragni appariva con Babbo Natale, lanciato lo scorso 11 dicembre sulle pagine social di Coca Cola Italia, si è concluso il 22 dicembre. Era stato tutto programmato o c’è dell’altro? Fanpage.it ha sottolineato tuttavia come sia curioso che l’importante campagna si fosse interrotta proprio prima di Natale. Ma sul tema Coca Cola non ha risposto a una richiesta di commento inoltrata dalla testata.