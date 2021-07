Chiara Ferragni arriva in Puglia con il suo jet privato e fa scoppiare la polemica su Twitter (ma perché?). L’imprenditrice digitale è volata a Bari insieme a Fedez e alcuni amici, facendo infuriare il web.

Personalmente trovo questa polemica tra le più noiose di sempre. Anche quando viene presa di mira Sonia Bruganelli, che sfoggia il suo jet privato pure per fare saltare i nervi agli odiatori 2.0 che regolarmente ci cascano.

Ognuno con i propri soldi dovrebbe poter fare ciò che vuole nel diritto e rispetto altrui.

Nel gesto di Chiara Ferragni e Fedez, personalmente, non ci trovo niente di sbagliato, strano o differente da ciò che farebbe chiunque potesse permetterselo.

Vuoi mettere la libertà di viaggiare serenamente con la propria famiglia evitando code, estranei appiccicati addosso e urla di bambini sconosciuti che i genitori non riescono a calmare?

Sarò strana, ma questa polemica fatico sempre a comprenderla.

Ma se avessi i soldi della Ferragni, prenderei il mio jet privato pure per andare a fare la spesa scusate

Pandemia globale, governo di merda, ddl zan non ancora approvato e si mettono a fare polemica perchè chiara ferragni prende il suo jet privato per andare in puglia

— zuchi (@zucamelo) July 24, 2021