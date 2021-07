Fedez, nel corso del suo nuovo appuntamento con il suo podcast (“Il muschio selvaggio” insieme all’amico Luis Sal), ha parlato di un argomento intimo importante: il calo della libido durante le gravidanze di Chiara Ferragni.

Nell’ultimo appuntamento con “Il Muschio selvaggio”, il buon Federico ha ospitato Myss Keta e Massimo Boldi. Tra una domanda e l’altra, l’inedito quartetto ha risposto alle curiosità della “posta del cuore”:

Da quando sono incinta mio marito non vuole più venire a letto con me.

Questo è stata la domanda posta da una follower che ha trovato la pronta risposta di Fedez, così come riportano i colleghi di Very Inutil People:

Posso dire una cosa? Qua sono esperto. Ci sta che durante la gestazione possa calare la libido. Non ti preoccupare, è normale. L’uomo, che rispetto alla donna non riesce ad adattarsi molto bene ai cambiamenti, quando vede questa pancia e sa che dentro c’è un essere vivente, un po’ si agita.

Succede. Ci sta! Vedrai che quando partorirai tornerà tutto come prima. Chiedigli ‘come mai non mi sc*pi più?’ e lui ti dirà magari ‘è la prima volta che vedo questa cosa’. È come entrare nell’acqua fredda, mi devo ambientare.