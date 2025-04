Chiamamifaro eliminata nel quarto Serale di Amici 24: prime parole a caldo dopo l’uscita

Chi è stato eliminato nel quarto Serale di Amici 24? Ieri sera, una nuova sfida emozionante ha segnato l’uscita di un nuovo allievo della famosa Scuola di Maria De Filippi. Ad avere la peggio è stata Chiamamifaro, che ha perso al ballottaggio contro Senza Cri.

E’ stata Chiamamifaro, l’allieva che è stata chiamata ad abbandonare definitivamente la quarta puntata del Serale di Amici 24. La cantante, allieva di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha perso al ballottaggio contro Senza Cri.

Una volta in Casetta, Maria De Filippi ha voluto sottolineare:

Apro e chiudo parentesi. Angelica, sono contenta di averti conosciuta. Non ho mai ricevuto una telefonata né di tuo padre né di tua madre (Giorgio Gori e Cristina Parodi, ndr), né prima quando sei venuta ai casting, né durante.

Dopo la sua eliminazione, Chiamamifaro ha commentato la sua uscita ai microfoni di WittyTV:

Sono un po’ malinconica, però in realtà sono contenta se ripenso a tutto. Penso di essere un po’ più sicura di me, della persona che sono, di quello che voglio essere e soprattutto questo programma penso che mi abbia insegnato che sono abbastanza anche come persona e non solo come musicista. Quest’ultima puntata di serale anche se non è finita come volevo in realtà mi ha dato tantissimo. E’ stata la prima volta che ho sentito il pubblico nello studio del serale che cantava “Faro, Faro!“. Mi ha fatto davvero un grande regalo questo programma e anche se è stato difficile, mi sono mancate tante cose, mi sono mancate delle persone, stare qua mi ha dato qualcosa che non avrei mai potuto trovare da nessun’altra parte.

Gli obiettivi della cantante?

Io voglio suonare tutta estate, anche nei posti più ‘scaciati’ ma io devo suonare. Con i miei amici, con la mia band, magari con qualche persona in più sotto il palco, io me lo auguro, però non importa quanti siano, basta farlo, che è la cosa che mi rende più felice al mondo.

Come sempre, anche Chiamamifaro ha letto il biglietto scritto di suo pugno prima del Serale:

“In qualunque modo sia andata, io sono fiera di te. Questo Amici è stata la cosa migliore che tu abbia mai fatto per te stessa, e ti voglio bene per esserti messa in gioco senza riserve. Non penso che leggerai questo biglietto con una coppa in mano – ci avevo visto lungo! – ma la musica è tutta fuori da qui e ti aspetta. Show must go on! Gigi“. “Show must go on“, qualsiasi cosa mi aspetta la prendiamo al volo!