Ginevra Lamborghini, ospite di Casa Chi, ha fatto un pronostico sul suo vincitore del Grande Fratello Vip ed ha parlato di Nikita ma anche di Antonella Fiordelisi, l’ultima eliminata in ordine di tempo.

Ginevra Lamborghini ha parlato dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi:

Lei meritava di essere in finale arrivandoci da sola e non in coppia con Edoardo. Lei è stata tartassata per tanto tempo, praticamente in ogni puntata aveva una tematica e meritava la finale.

Sulle altre non saprei che dire. Anche Nikita è stata educatissima dall’inizio alla fine, mi permetto di dire molto di più di altre eppure in finale mi pare che non ci sia anche se secondo me ci va.