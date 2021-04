Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti? La modella si trova attualmente in Honduras e fa parte del cast de L’Isola dei Famosi. La sua vicinanza ad Awed, che ha tirato in ballo più volte il suo fidanzato, ha creato molta curiosità in rete: chi è colui che le fa battere il cuore?

Isola dei Famosi, ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti

L’interrogativo della rete ha trovato immediatamente risposta grazie al focus presente su Giornalettismo che porta la firma di Gabriele Parpiglia e svela il “mistero” di cui tutti (o quasi) stanno parlando in queste ore dopo la nuova puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri:

Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perché la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”.

Il nome del fidanzato di Beatrice Marchetti è Mathieu Magni: ecco il suo volto a seguire:

Nel frattempo proprio Beatrice Marchetti è finita in nomination contro Fariba. Ieri per la mamma di Giulia Salemi la puntata è stata particolarmente stressante e, nemmeno a dirlo, sappiamo perfettamente chi salvare: vero amici?