Giovanna Abate e Akash Kumar si sono sentiti dopo l’uscita del modello dall‘Isola dei Famosi? A rompere il silenzio ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne tra le pagine del magazine del programma che le ha regalato la popolarità.

Sono ancora single ma in questo momento mi godo le gioie del mio lavoro. Akash Kumar? Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras.

Giovanna Abate precisa ancora:

Eravamo rimasti prima della sua partenza che ci saremmo visti al ritorno. Alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui. Ma ad oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare a me stessa.