Chi è Daphne, fidanzata di Costantino Vitagliano? Malattia autoimmune e figlia dell’ex di Uomini e Donne

Costantino Vitagliano torna sotto i riflettori. Sabato 12 aprile sarà ospite a Verissimo per raccontare, per la prima volta, la sua nuova relazione con la nuova fidanzata Daphne, una donna lontana dalle cronache mondane, di cui si conosce molto poco. Un incontro che ha segnato un nuovo capitolo nella vita dell’ex volto storico di Uomini e Donne, oggi impegnato in una dura battaglia contro una malattia autoimmune rara.

Chi è Daphne, fidanzata di Costantino Vitagliano

Daphne è il nome della nuova compagna di Costantino, e sarà proprio a Verissimo che il pubblico potrà vederla per la prima volta accanto a lui. La donna, finora rimasta volutamente distante dai social e dai media, si è distinta per la sua discrezione. Il loro legame sembra essere nato all’insegna della riservatezza e della complicità, in netto contrasto con le relazioni mediatiche del passato del celebre ex tronista.

Costantino Vitagliano, oggi 50enne, ha alle spalle una lunga lista di relazioni che lo hanno spesso visto protagonista delle cronache rosa. Divenuto famoso nel 2003 grazie al suo ruolo da “tronista” a Uomini e Donne, scelse all’epoca Alessandra Pierelli. Una storia molto seguita, conclusasi dopo circa due anni. A seguire, un rapporto travagliato con la showgirl Linda Santaguida, che Vitagliano ha descritto come la storia più dolorosa della sua vita.

Nel 2013 arriva l’incontro con Elisa Mariani, modella svizzera: dalla loro relazione, nel 2015 nasce Ayla, la figlia di Costantino. Tuttavia, anche questo legame si conclude nel 2016. Negli anni successivi, Vitagliano ha frequentato la ballerina russa Luba Mushtuk e, nel 2021, è stato legato sentimentalmente all’influencer Irene Casartelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)

Il dramma della malattia autoimmune

Negli ultimi mesi, però, la sua vita è cambiata radicalmente. Durante una precedente intervista a Verissimo, Vitagliano ha rivelato di aver scoperto di essere affetto da una rara malattia autoimmune. Un evento che lo ha travolto all’improvviso, in seguito a un semplice controllo ospedaliero per un dolore allo sterno. “È stato un periodaccio. Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina”, ha raccontato, con la voce rotta dall’emozione.

La diagnosi iniziale era incerta, poi i medici hanno individuato la presenza di una macchia sull’aorta ombelicale. Ricoverato nel reparto di chirurgia tumorale, Costantino ha vissuto settimane di angoscia e incertezza: “Ho fatto 29 giorni senza risposta, andavo avanti con la morfina. Ho perso 12 chili in 12 giorni. Pensavo a mia madre, morta per un tumore, e temevo di fare la stessa fine”.

Oggi Costantino continua le cure. Ai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato che la sua condizione è ancora delicata, ma ci sono segnali di miglioramento: “Dire bene sarebbe un’esagerazione. Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone”. Tuttavia, il percorso resta incerto: “Navigo a vista”.

La forza della paternità e la nuova prospettiva

In questo momento di grande fragilità, Vitagliano ha trovato forza nella sua paternità. Ha raccontato con commozione la gioia di aver accompagnato per la prima volta la figlia Ayla a scuola: “Lei mi fa sorridere e cerco di trarne la parte buona, anche se non c’è. Da un momento all’altro si è spento un interruttore, e sto cercando di riaccenderlo”.

La presenza di Daphne accanto a lui potrebbe rappresentare una nuova luce in questo percorso. Discreta, lontana dai riflettori, ma evidentemente significativa. Una donna che, in un momento tanto difficile, ha scelto di esserci.