Chi è Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian: legame con i figli Phil Mer e Chiara, tumore e vita privata

Beatrice Niederwieser, nata il 15 dicembre 1958 a Bressanone, è nota per essere la moglie di Red Canzian, celebre cantautore e bassista dei Pooh. Il loro primo incontro risale agli anni ’90, un momento che Canzian ricorda con affetto:

“Ci siamo incontrati per caso a Corvara. Lei era sposata e aspettava Phil, io ero con la mia prima moglie Delia e avevamo la nostra Chiara”. Nonostante entrambi fossero impegnati, la loro complicità li ha portati a ritrovarsi, fino a coronare il loro amore con il matrimonio il 9 luglio 2000.

Il ruolo di Beatrice Niederwieser nella vita e nella carriera di Red Canzian

Beatrice non è solo la moglie di Red, ma anche la sua musa ispiratrice. Questo legame si è rivelato fondamentale nei momenti difficili, come nel 2018, quando Red ha affrontato una diagnosi di tumore ai polmoni: “Bea è stata al mio fianco in ogni momento. È la mia forza e la mia fonte di ispirazione”.

La famiglia allargata: Phil Mer e Chiara Canzian

Beatrice e Red hanno formato una famiglia unita e affiatata, che include i figli avuti da precedenti relazioni:

, nato nel 1982 dal primo matrimonio di Beatrice, è oggi un noto batterista conosciuto come . Ha collaborato con artisti di spicco, inclusi i Pooh, e con la sorellastra . Chiara Canzian, nata nel 1989 dalla relazione di Red con Delia Gualtiero, è una cantautrice e blogger di successo.

Red ha sottolineato il rapporto speciale con i figli: “Oggi Phil è anche figlio mio, così come Chiara è figlia sua. Siamo una famiglia, punto e basta”.

Le carriere musicali di Phil Mer e Chiara Canzian

Entrambi i figli hanno seguito le orme di Red nel mondo della musica:

: La passione per la batteria è nata grazie a , ex batterista dei Pooh, che gli regalò le sue prime bacchette. Da allora, Phil è diventato un turnista di successo. Chiara Canzian: Dopo un percorso naturale nel cantautorato, ha calcato palchi prestigiosi, incluso il Festival di Sanremo.

Il rapporto con i nipoti

La gioia di Red Canzian si estende anche ai nipoti. Il primo, Gabriel, è figlio di Phil e riempie di felicità il nonno, che ha raccontato: “È un orgoglio vederlo crescere. Oggi frequenta la seconda elementare”.

Un amore che resiste nel tempo

La storia d’amore tra Red Canzian e Beatrice Niederwieser è un esempio di legame profondo e duraturo, costruito su complicità, affetto e supporto reciproco.