Che fine ha fatto Ana Laura Ribas? Malattia, compagno e nuova vita lontana dalla tv

Ana Laura Ribas, storica showgirl brasiliana, sarà tra le protagoniste dell’attesissima puntata di Verissimo in onda oggi, 1º febbraio. Dopo anni di carriera accanto ai più grandi conduttori della televisione italiana e un passato da icona del piccolo schermo, la Ribas ha scelto di allontanarsi definitivamente dai riflettori. Oggi racconterà la sua nuova vita in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin, svelando dettagli inediti che lasceranno il pubblico senza parole.

Il ritorno di Ana Laura Ribas a Verissimo

Ma cosa si cela dietro questa scelta radicale? In attesa dell’intervista, ripercorriamo la carriera e la trasformazione personale di Ana Laura Ribas.

Ana Laura Ribas approda in Rai nei primi anni 2000, conquistando il pubblico come valletta a Domenica In. Il suo carisma la porta rapidamente al successo e, nel 2004, partecipa alla copertina celebrativa di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata alle Veline più iconiche di Striscia la Notizia.

Ma il suo percorso non si limita alle passerelle televisive. Ana Laura partecipa anche al film Vita Smeralda (2006) e all’Isola dei Famosi nel 2004. Nonostante il successo, ha sempre difeso con fermezza il ruolo della valletta:

“Bisogna fare anni e anni di gavetta, a differenza di alcuni personaggi che arrivano in televisione perché sono compromessi”, ha dichiarato in diverse interviste.

Un’affermazione che riflette la sua visione critica del mondo dello spettacolo e che anticipa la sua decisione di abbandonare la TV.

Perché Ana Laura Ribas la lasciato la TV

In un’intervista rivelatrice a Il Fatto Quotidiano, Ana Laura Ribas ha spiegato la motivazione dietro il suo ritiro dal piccolo schermo:

Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata.

Nonostante le continue proposte da parte di Rai, Mediaset e Sky, Ana Laura ha deciso di dire addio alla televisione per reinventarsi completamente. Oggi gestisce un’agenzia di comunicazione che collabora con marchi di lusso e brand internazionali:

Ero davanti a un bivio: continuare a fare l’opinionista prezzemolina o inventarmi una nuova vita. La spinta me l’hanno data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico proprietario di un’agenzia di comunicazione. Hai molti contatti, perché non li sfrutti? E così ho fatto.

Una decisione che dimostra il coraggio di seguire la propria strada, anche quando significa rinunciare a una carriera sotto i riflettori.

La malattia

Oltre alla sua carriera televisiva, Ana Laura Ribas ha affrontato una delle sfide più dure della sua vita: la lotta contro il cancro alle ovaie. Nel 2011 ha raccontato la sua esperienza in un’intervista esclusiva a Vanity Fair.

“Questa malattia è più dura di me, faccio fatica”, ha confessato con una sincerità disarmante.

Ana Laura ha subito diversi interventi chirurgici, terapie ormonali e una biopsia, arrivando a una scelta drastica:

L’operazione è durata più del previsto. Mi hanno tagliato un’altra fettina di utero, ma non ho grandi speranze: al 90% quelle cellule si trasformeranno in un cancro. Ho deciso di togliere tutto.

Una decisione che ha avuto un impatto profondo anche sulla sua vita personale, impedendole di diventare madre:

Non ho senso materno. Un bambino ha diritto ad avere genitori che abbiano voglia di renderlo felice. Credo che sia più egoista non accettare la propria natura e rimanere incinta per cliché, piuttosto che rinunciare in partenza.

Ana Laura Ribas oggi: una nuova vita lontana dai riflettori

Oggi Ana Laura Ribas vive una vita serena e appagante accanto al compagno Marco Uzzo, editore nel campo della moda, più giovane di lei di 17 anni. Lontana dalla televisione, ha trovato la felicità nella sua nuova carriera e nella consapevolezza di sé stessa.