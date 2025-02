Ospiti Verissimo, 1 febbraio: il dramma di Eleonora Giorgi ed ex del Grande Fratello

Sabato 1 e domenica 2 febbraio, Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna con un doppio appuntamento che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Tra confessioni intime, racconti di resilienza e storie di amicizie che superano il tempo, le interviste di questa settimana offriranno uno spaccato autentico e toccante delle vite di alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport. Ecco le anticipazioni di oggi 1 febbraio.

Verissimo, ospiti e anticipazioni: puntata di sabato 1 febbraio

Sabato, alle 16:30, i riflettori si accenderanno su Andrea Rizzoli, che presenterà in esclusiva il suo libro Non ci sono buone notizie. Un titolo che anticipa la crudezza del racconto, un vero e proprio diario intimo in cui Rizzoli ripercorre l’anno più difficile della vita della sua famiglia: quello segnato dalla diagnosi di tumore al pancreas della madre, l’attrice Eleonora Giorgi.

Per la prima volta ospite di Verissimo, il campione di scherma Tommaso Marini mostrerà un volto inedito di sé. Conosciuto per la sua disciplina ferrea e il talento straordinario sulle pedane internazionali, Marini si racconterà senza filtri, svelando come la passione per la scherma si intrecci con una personalità curiosa e creativa, lontana dall’immagine del solo atleta.

Il salotto di Silvia Toffanin accoglierà anche Thais Wiggers e Juliana Moreira, che condivideranno la loro storia di un’amicizia profonda e duratura, nata sotto i riflettori della televisione italiana e cresciuta nel tempo, nonostante i cambiamenti personali e professionali.

Non mancherà lo spazio dedicato a Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che parlerà di un periodo particolarmente delicato della sua vita. Dopo il successo e la popolarità, Nikita ha dovuto affrontare sfide personali che l’hanno messa a dura prova.

Infine, Ana Laura Ribas racconterà la sua nuova vita lontana dalla televisione. Dopo anni sotto i riflettori, l’ex showgirl ha intrapreso un percorso di riscoperta personale e professionale, dimostrando che c’è sempre spazio per un nuovo inizio, anche quando si pensa di aver già vissuto tutto.