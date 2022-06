Fiordaliso nel cast del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione è spuntata fuori dai colleghi di 361Magazine che hanno fatto il nome della celebre cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Tra i nomi dei vip confermati, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento.

Voi cosa ne pensate?

Tra i tanti nomi emersi, i più papabili sembrano essere quelli di Asia Gianese, Antonella Fiordelisi, Chadia Rodriguez, Guendalina Canessa, Antonino Spinalbese, Evelina Sgarbi, Max Felicitas e Vera Gemma in coppia con Jeda.

Punto interrogativo per Alvaro Vitali, Antonio Razzi, Gigliola Cinquetti, Pamela Prati e Patrizia Groppelli.

Niente di fatto, invece, per Gemma Galgani e Giorgio Manetti, nomi emersi tra le pagine di Nuovo TV.

Il settimanale Novella 2000, inoltre, parla di un ritorno in pista da parte di Soleil Sorge:

Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo Gf Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene.