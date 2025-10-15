Cecilia e Ignazio genitori: è nata Clara Isabel, le prime foto

Fiocco rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser! La coppia ha annunciato con grande emozione la nascita della loro prima figlia, Clara Isabel Moser, venuta al mondo oggi, mercoledì 15 ottobre 2025.

L’annuncio social di Ignazio Moser

A condividere la splendida notizia è stato proprio Ignazio Moser con un tenerissimo post su Instagram, dove ha pubblicato le prime foto insieme alla piccola Clara Isabel. L’ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello VIP ha voluto accompagnare lo scatto con una dolcissima dedica a Cecilia:

“Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo.”

Parole semplici, ma cariche di amore e gratitudine per la compagna di vita e ora anche mamma della loro bambina.

L’arrivo della piccola Clara Isabel

Dopo mesi di attesa e numerosi momenti condivisi con i fan sui social, oggi la coppia può finalmente stringere tra le braccia la loro primogenita, Clara Isabel. Un nome elegante e internazionale, scelto con cura da due genitori che, negli anni, hanno costruito un legame solido e molto seguito anche dal pubblico.

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nato sotto i riflettori del Grande Fratello VIP e da allora non si è più fermato. Tra alti e bassi, traslochi, viaggi e nuovi progetti, i due sono cresciuti insieme, passo dopo passo, fino a diventare genitori.

L’annuncio della nascita ha immediatamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di like, commenti e auguri da parte di amici, colleghi del mondo dello spettacolo e tantissimi fan.