Caroline Donzella, chi è l’ex fidanzata di Zeudi Di Palma del GF

Da alcune ore sui social gira incessantemente un nome: Caroline Donzella. A quanto pare, secondo gli utenti, la bellissima modella dovrebbe essere la ex fidanzata di Zeudi Di Palma, attuale concorrente del Grande Fratello.

Caroline Donzella, nata nel 1997, è l’attuale fidanzata del tennista danese Holger Vitus Nødskov Rune, classe 2003.

Caroline, italo-olandese, è figlia e sorella d’arte, ma con un’impronta legata al mondo degli affari.

Suo fratello, Alessandro Johan Donzella, è il fondatore di Ad Supercars, mentre il padre, Vittorio Donzella, è CEO di Ocean View Monaco, azienda specializzata in servizi di lusso per navi.

Il profilo Instagram di Caroline Donzella è una finestra su una vita fatta di scatti alla moda, viaggi da sogno e mete frequentate dai VIP, come Dubai e Porto Cervo.

Gli appassionati di calcio potrebbero ricordarla anche come l’ex fidanzata di Andrea Petagna, attaccante del Cagliari (in prestito dal Monza), con cui ha avuto una relazione nel 2020.

A quanto pare, tra le sue ex relazioni “celebri” potrebbe esserci anche Zeudi Di Palma, attuale concorrente del Grande Fratello che sta vivendo una relazione particolare con Helena Prestres.

Laureata in Comunicazione Commerciale presso la UM International University of Monaco, Caroline è una grande appassionata di auto sportive.

La sua bellezza e il suo carisma l’hanno resa candidata per il ruolo di “Bonas” nei programmi Avanti un Altro e Ciao Darwin, incarico che in passato è stato di Paola Caruso e Sara Croce.

