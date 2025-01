Grande Fratello stravolto: quando andrà in onda la prossima settimana?

Il nuovo anno porta con sé rivoluzioni in casa Mediaset, e il Grande Fratello non fa eccezione. La messa in onda del reality show di punta, condotto da Alfonso Signorini, subisce un ulteriore slittamento, mandando in tilt i fan che attendevano la puntata del 6 gennaio, originariamente prevista per la giornata dell’Epifania. Ecco cosa è successo e quando sarà possibile seguire il prossimo appuntamento.

Cambi di programmazione: la nuova data del Grande Fratello

Secondo le ultime notizie, il reality non sarà trasmesso nemmeno il 7 gennaio, come inizialmente ipotizzato. La serata di martedì è infatti dedicata al debutto della serie spagnola Amore e Vendetta – Zorro, con il celebre Miguel Bernardeau.

Questa decisione, comunicata solo nelle ultime ore, ha sorpreso gli spettatori che attendevano con ansia il rientro del programma dopo le festività.

Il Grande Fratello troverà finalmente spazio mercoledì 8 gennaio, andando a sostituire il film Tolo Tolo di Checco Zalone, inizialmente previsto per quella serata. Una mossa che punta a bilanciare gli ascolti, considerando che su Rai 1 sarà trasmessa la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’Infinito.

Il futuro del palinsesto Mediaset: dubbi e sorprese

Questo cambio di rotta, seppur dichiarato temporaneo, lascia aperti interrogativi sul futuro della programmazione Mediaset. Il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello potrebbe tornare regolare già dalla prossima settimana, ma la rete del Biscione ci ha abituati a frequenti variazioni.