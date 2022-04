Tutto pronto per il matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. La cerimonia sarà a Bracciano: “classica ma piena di divertimento”, confessa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Carlotta Dell’Isola si sposa: due amatissime ex del Grande Fratello Vip saranno le damigelle del matrimonio

Intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, Carlotta Dell’Isola ha svelato che Sonia Lorenzini e Dayane Mello saranno le sue damigelle. A tal proposito, ha svelato chi ci sarà al matrimonio, tra ex del Grande Fratello Vip e non:

Ovviamente ci saranno i nostri amici storici. Inoltre verranno Serena e Davide, la coppia di Temptation Island, perché con loro ci sentiamo quasi ogni giorno. Ci saranno anche Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta… e ovviamente Giacomo Urtis, mio carissimo amico: pensate che mentre lui partecipava al GF Vip io avevo le chiavi di casa sua e ci andavo!

Le mie damigelle saranno quattro: le mie due migliori amiche storiche, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. E poi, ovviamente, ci sarà parte della redazione di Uomini e Donne. Ma non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze.

Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore!