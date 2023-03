Carlos González è il padre di Oriana Marzoli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Se mamma Carmen le ha fatto una sorpresa nel corso di questi mesi, il papà ha deciso di rimanere lontano dal percorso televisivo della figlia.

Carlos Gonzalez, chi è il padre di Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip

Oriana González Marzoli ora nella Casa del GF Vip 7 è nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo 1992, unica figlia di Carlos González e Carmen Marzoli.

Da piccola si trasferisce con i genitori in Spagna alla ricerca di nuovi orizzonti lavorativi e, da allora, vive a Madrid. Dopo aver terminato gli studi a scuola, voleva diventare un avvocato.

Tuttavia, è riuscita a studiare legge solamente per sei mesi prima di mettere in stand by gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Il padre di Oriana non approva la sua carriera e, anche per questo motivo, non è mai comparso al GF Vip.

I genitori di Oriana sono separazioni e papà Carlos vive con la sua nuova compagna a Madrid. La separazione dei genitori per la Marzoli è stata un vero dramma e descrive il padre come un nuovo un po’ vecchio stampo e severo.

“Lo adoro perché vuole il meglio per me, ma non sopporto che mi spinga così tanto. Mi vuole diversa, ma io sono così”, ha confidato Oriana descrivendo il signor Carlos Gonzalez, uomo molto colto e profondamente interessato a numerosi aspetti della vita.