Le sorprese al GF Vip sono sempre dietro l’angolo. L’ultima ha a che fare con un passaggio segreto, ma soprattutto inedito, mai emerso prima di oggi. Nelle passate ore, Oriana ha festeggiato il suo 31esimo compleanno proprio nella Casa di Cinecittà e per l’occasione non è mancata la consueta festa da parte dei Vipponi.

Passaggio segreto nella Casa del GF Vip: la scoperta

Proprio durante i festeggiamenti, Luca Onestini ha accompagnato Oriana nel loft direttamente da un passaggio segreto accessibile attraverso il suo armadio. Una scena che ha lasciato interdetta la stessa venezuelana ma anche il pubblico da casa, del tutto sorpreso dal passaggio inedito.

A quanto pare, sia Onestini che il resto dei Vipponi sarebbero stati fino a questo momento all’oscuro dell’esistenza del suddetto passaggio segreto. Non è escluso che gli sia stato comunicato a Luca dagli stessi autori.

Accedendo nell’armadio c’è una porta occultata che permette di accedere direttamente nel loft, dove gli altri Vipponi attendevano Oriana per dare il via ai festeggiamenti. Le reazioni degli utenti social, chiaramente, non si sono fatte attendere.

Una sorpresa in piena regola, dunque, non solo per la Marzoli ma per gli stessi spettatori i quali, al tempo stesso, si sono domandati se per caso proprio dal passaggio segreto i Vipponi possano avere accesso per ricevere vino o andare a telefonare (!).

E’ tuttavia possibile che, molto semplicemente, questo passaggio non sia mai stato utilizzato e che abbia trovato motivo di esistere proprio in questa circostanza.