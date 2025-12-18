Caos a casa Totti per Natale: Noemi “sgradita” e lite figli

Il Natale in casa Totti si preannuncia tutt’altro che sereno. A distanza di anni dalla separazione, i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi restano tesi e le festività rischiano di accentuare fratture mai del tutto ricomposte. Tra nuovi equilibri familiari, compagni “scomodi” e tensioni con i figli, il clima sembra tutt’altro che disteso.

Fino a qualche anno fa, i social raccontavano un’immagine ben diversa: decorazioni natalizie, sorrisi e una famiglia apparentemente unita. Poi, nel 2022, l’annuncio della rottura ha cambiato tutto. Oggi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno intrapreso strade separate, ma il legame — soprattutto per via dei figli — continua a essere complesso e spesso conflittuale.

Feste agitate in casa Totti

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, le feste non avrebbero contribuito a stemperare le tensioni. “Le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle”, si legge sul magazine. Al centro delle difficoltà ci sarebbe soprattutto la gestione del Natale con i figli: Cristian, Chanel e Isabel. I ragazzi, infatti, non gradirebbero trascorrere parte delle festività con il padre in presenza della sua compagna Noemi Bocchi, con la quale non si sentirebbero completamente a loro agio.

Una situazione delicata che costringerebbe l’ex capitano della Roma a muoversi con cautela per non compromettere ulteriormente il rapporto con i figli e, allo stesso tempo, tutelare l’equilibrio della sua attuale relazione. Il risultato è un clima carico di tensioni, che rende ogni scelta particolarmente complicata.

Anche Ilary Blasi, però, ha voltato pagina. Da tempo è legata a Bastian Muller e, stando alle indiscrezioni, sarebbe pronta a unirsi civilmente a lui non appena il divorzio da Totti diventerà definitivo. A differenza di quanto accade con Noemi Bocchi, il rapporto tra Bastian e le figlie di Ilary sembrerebbe sereno. Secondo quanto raccontato dalla rivista, “pare che Totti abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary”.

Le tensioni non si fermerebbero qui. Nelle ultime settimane ha fatto discutere anche la denuncia presentata da Ilary Blasi nei confronti dell’ex marito per un presunto episodio di abbandono di minore che coinvolgerebbe la figlia Isabel. Un altro capitolo che contribuisce a rendere ancora più complesso il rapporto tra i due.

Secondo le indiscrezioni, anche il legame tra Francesco Totti e i figli sarebbe attraversato da più di una difficoltà. Con Chanel, in particolare, peserebbero divergenze legate al suo futuro e una certa gelosia da parte di Noemi Bocchi. Con Cristian, invece, le incomprensioni nascerebbero da questioni lavorative: padre e figlio sarebbero soci in un progetto immobiliare legato alla realizzazione di un centro sportivo a Roma, un’attività che avrebbe generato attriti.

In questo scenario, il Natale rischia di trasformarsi in un banco di prova decisivo. Resta da capire se le festività riusciranno a riportare un po’ di serenità o se, al contrario, segneranno un ulteriore allontanamento tra i protagonisti di una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi anni.