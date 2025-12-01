Le chat tra Ilary e Totti quando lei ha scoperto della figlia sola

Ilary Blasi accusa Totti: la figlia sarebbe stata lasciata sola in casa. Depositate le chat al centro dell’inchiesta

Il contrasto tra Ilary Blasi e Francesco Totti si accende nuovamente. Nel fascicolo aperto dalla procura di Roma per presunto abbandono di minore, a carico dell’ex capitano della Roma, spunta una chat che potrebbe pesare nella valutazione del giudice. Il messaggio, inviato da Blasi la sera dell’episodio contestato, è stato depositato dal suo legale e ora fa parte degli atti che il gip dovrà esaminare prima di decidere se archiviare il caso o proseguire.

La sera al centro delle indagini

La vicenda risale al 26 maggio 2023. Secondo la denuncia presentata da Blasi, quella sera la figlia minore Isabel sarebbe rimasta in casa senza la presenza del padre, mentre Totti si trovava a cena con Noemi Bocchi. A occuparsi della bambina c’erano i figli più grandi della compagna e la colf, che però si trovava al piano inferiore dell’abitazione.

Blasi avrebbe tentato di raggiungere la figlia con cinque videochiamate, registrate e consegnate agli inquirenti. Da quelle conversazioni avrebbe scoperto che la piccola era da sola da oltre due ore.

La chat depositata agli atti

A rendere più delicata la posizione di Totti è un messaggio inviato da Blasi quella stessa sera. Nella chat la conduttrice, dopo aver parlato con Isabel, scrive all’ex marito chiedendo spiegazioni e manifestando forte preoccupazione: la bambina, afferma, le avrebbe riferito di essere in casa senza un adulto mentre lui era fuori a cena.“Francesco”, scrive Blasi, “ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori”. E si chiede, allarmata: “Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni???”.

Le posizioni della procura e del giudice

Nonostante gli elementi raccolti, la procura ha richiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo i pm non ci sarebbe stato un pericolo concreto per i minori: Isabel aveva un telefono per chiamare la madre, in casa erano presenti i figli maggiori di Bocchi e la colf avrebbe potuto intervenire in tempi rapidi.

Il giudice per le indagini preliminari, però, si è riservato di decidere. La valutazione finale sull’archiviazione è attesa nei prossimi giorni.

Indagate anche Noemi Bocchi e la tata

Oltre a Totti, risultano indagate anche Noemi Bocchi e la tata, sempre per il medesimo reato. La procura ha tuttavia chiesto l’archiviazione anche per loro.