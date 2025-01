Si torna a parlare del fantomatico segreto di Tommaso Franchi. Cosa nasconde il bel toscano? Più di un concorrente del Grande Fratello conoscerebbe la verità, tra cui Luca Calvani. Eppure quest’ultimo avrebbe deciso di non svelare nulla per un motivo ben preciso.

Durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti, fidanzata di Tommaso, Calvani è tornato a parlare del presunto segreto di Franchi.

Il motivo? A Luca non sarebbe andato giù il fatto che Tommaso si sia indignato per aver smascherato alcune irregolarità di Lorenzo. Parlando con Mariavittoria, l’attore ha aggiunto:

Quando dico, ‘non faccio sconti a nessuno’, tu sei l’unica esclusa da questa cosa e l’unico motivo per cui io non vado oltre e chiudo qui questa cosa, perché voglio bene a te. E so che tu che me ne vuoi, e sei sempre stata carina con me, e quindi le tue confidenze rimangono tra di noi. Capito? E io non vado oltre. Ok. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.