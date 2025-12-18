Caduta rovinosa ad Amici 25 per Emiliano: il video

Ad Amici 25 si accende una nuova polemica che coinvolge allievi, insegnanti e pubblico. Al centro della discussione c’è un compito sui passi a due che ha avuto un epilogo inatteso, culminato con una caduta in sala prove e una forte reazione emotiva da parte del ballerino coinvolto.

Tutto nasce da una richiesta di Alessandra Celentano, che nei giorni scorsi aveva messo alla prova Alessio Di Ponzio affidandogli un passo a due con Giulia Pauselli. Secondo l’insegnante, il ballerino doveva migliorare nella connessione con la partner: “Deve lavorare sui passi a due! Quando sei con una partner, lei è sempre insicura, la lasci sola e rischi di farla schiantare sul pavimento. Serve una connessione importante e io non la vedo”. Dopo un primo giudizio molto severo in sala prove, nella puntata domenicale Celentano aveva riconosciuto un miglioramento: “Per questo da NC, adesso meriti un tre!”.

A quel punto Emanuel Lo ha deciso di rilanciare, chiedendo che la stessa prova venisse assegnata a Emiliano Fiasco, allievo della Celentano. Una proposta che ha subito fatto storcere il naso all’insegnante: “Il mio alunno deve avere una ballerina della sua stazza! Lui è più piccolo di Alessio, è più mingherlino”. Nonostante le perplessità, Emanuel Lo ha confermato il compito, spiegandone le motivazioni direttamente al ragazzo.

Nel messaggio rivolto a Emiliano, il professore ha chiarito di voler testare la sua sicurezza e la sua qualità nel lavoro di coppia: “Come anticipato in puntata, sono qui a darti un compito su un passo a due. Avrei voluto girarti la stessa coreografia fatta da Alessio, che, pur essendo distante dal suo mondo, con una danzatrice non adatta a lui, ha accettato e portato a termine dignitosamente, cosa che spero possa fare anche tu”. Emanuel Lo ha poi aggiunto: “Credo che per un ballerino di modern come te sia indispensabile lavorare sulla tecnica del passo a due, dove, essendo in unione con il partner, non ci si può permettere di essere incerti. Vorrei vedere sicurezza e l’atteggiamento di chi sa cosa sta facendo”.

Emiliano ha ricevuto, come compito, un passo a due insieme a Giulia dal maestro Emanuel Lo e durante le prove in sala… #Amici25 pic.twitter.com/1bi4XYk1br — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 17, 2025

La reazione di Emiliano non si è fatta attendere. Il 17enne si è detto subito preoccupato, soprattutto per la differenza fisica con la professionista: “A me non è che spaventa la coreografia, quando la partner, non che Giulia sia un problema, quello sbagliato sono io, perché sono troppo piccolo rispetto a lei e ho paura di avere difficoltà, non solo per le prese”. Il ballerino ha ammesso di sentirsi già sconfitto in partenza: “So già che il massimo che posso fare non andrà comunque bene. Io studierò e vedremo cosa succederà”.

Durante le prove, però, è arrivato l’imprevisto. Nel tentativo di eseguire una presa, Emiliano non è riuscito a sostenere correttamente Giulia Pauselli e i due sono caduti a terra. Un momento di forte tensione che ha lasciato il ragazzo visibilmente scosso: dopo essersi sincerato che la ballerina stesse bene, si è allontanato ed è scoppiato in lacrime in bagno.

L’episodio ha acceso il dibattito anche tra il pubblico, che sui social si è diviso tra chi difende il valore formativo della prova e chi accusa i professori di aver messo Emiliano in una situazione troppo difficile. Ancora una volta, Amici dimostra come dietro la crescita artistica degli allievi si nascondano fragilità, pressioni e momenti di grande emotività.