Brigitte Nielsen è una nota celebrità di origine danase, la quale ha avuto una carriera straordinaria di modella ed attrice, raggiungendo l’apice del suo successo negli anni Ottanta. Nel corso degli anni, è stata legata a uomini che hanno lasciato il segno non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nella sua vita personale. Scopriamo insieme quanti matrimoni ha contratto e quanti figli ha avuto nel corso della sua vita.

Brigitte Nielsen, quanti matrimoni ha celebrato? I suoi mariti

In totale, Brigitte Nielsen ha pronunciato il sì ben cinque volte. Il suo primo marito è stato un compositore danese di nome Kasper Winding. Il loro matrimonio è durato circa un anno, dal 1983 al 1984.

Il secondo matrimonio è stato con una delle figure più note a livello internazionale, l’attore Sylvester Stallone. La coppia si è incontrata a New York nel 1985, poco dopo la fine del suo primo matrimonio. Questo incontro è avvenuto quando Brigitte ha scritto a Stallone una lettera chiedendo un autografo e dichiarandosi sua grande fan. Nonostante ciò, la loro relazione è stata breve a causa delle difficoltà nell’affrontare il comportamento dell’attore.

Nonostante le speculazioni dei media, Brigitte ha sempre affermato di non aver sposato Stallone per motivi finanziari, ma che, al contrario, sarebbe stato lui a implorarla di sposarlo. Tuttavia, la loro relazione non ha retto, in parte a causa del modo in cui Stallone la trattava. Il loro matrimonio è durato dal 1985 al 1987.

Il terzo matrimonio è stato con l’esploratore e fotografo anglo-americano-francese Sebastian Copeland, dal 1990 al 1992.

Il quarto marito è stato Raoul Meyer, un pilota, con cui è stata sposata dal 1995 al 2005. Questo è stato uno dei matrimoni più duraturi per l’attrice.

L’ultimo, ma non meno importante, matrimonio è con Mattia Dessì, un barista italiano. La loro differenza di età di 15 anni non ha impedito loro di essere felici insieme. Si sono sposati nel 2005 a Santo Domingo e vivono attualmente insieme a Los Angeles.

Quanti figli ha avuto?

Brigitte Nielsen ha cinque figli. Il primo figlio, Julian, è nato nel 1984 dal suo primo matrimonio con Kasper Winding. Il secondo figlio, Killian, è nato nel 1989 dalla sua relazione con l’ex giocatore di football americano Mark Gastineau. Dal matrimonio con Raoul Meyer, sono nati due figli: Douglas Aaron nel 1993 e Raoul Jr. nel 1995.

Infine, con l’attuale marito, Mattia Dessì, Brigitte Nielsen ha avuto la sua quinta e ultima figlia, Frida, concepita quando aveva 54 anni utilizzando ovuli congelati che aveva conservato fin dall’età di 40 anni.